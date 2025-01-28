TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Misakımilli' paylaşımı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Misakımilli' paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde; adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir" dedi.

28.01.2025 21:59
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde; adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir" dedi.

Misakımilli'nin ilan edilişinin 105'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya ilan edildiği Misakımilli'nin; milletin vatanperverliğini, işgale asla boyun eğmeyeceğini ve ulusal egemenlik hedefini tarih sahnesine yazdığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Meclisimizin çatısı altında şekillenen bu milli mutabakat, sınırlarımızı belirlemekle kalmamış, birlik ve beraberlik ruhuyla istiklal ve istikbalimize sahip çıkma irademizi de ortaya koymuştur. Bu irade, bugün de güçlü Türkiye hedefimizin en sağlam dayanaklarındandır. Bizlere düşen görev, bu kararlılığı geleceğe taşımak, milletimizin hak ve hukukunu her platformda savunarak değerlerimize sahip çıkmaya devam etmektir. Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde; adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir. Misakımilli ilan edilişini, 105'inci yıl dönümünde coşkuyla anarken, aziz milletimizin desteğiyle, ülkemizin hak ettiği yarınlara ulaşması için yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Misakımilli, geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin kahramanları başta olmak üzere, hak yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Misakımilli' paylaşımı - Son Dakika

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