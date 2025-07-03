TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi İbrahim Demir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yeşil vatanımızı korumak için ülkemizin dört bir yanında canla başla mücadele eden tüm personel ve gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.