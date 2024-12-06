TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İzmir Seferihisar'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Mehmet Tozun'a Cenabıallah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Mehmet Tozun için taziye mesajı - Son Dakika
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