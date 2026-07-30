TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ilanihaye kurtulacağız, kurtulmak üzereyiz. Geçtiğimiz sene başlatılan, bu salonda toplantılar yapan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ete kemiğe bürünen, hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmalar sonucunda belli bir safhaya geldik" dedi.

"TERÖRÜ ARTIK TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATIYORUZ"

Hedefin, Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz."

AF TARTIŞMALARINI BİTİREN SÖZLER

Kamuoyundaki af tartışmalarına ilişkin de konuşan Numan Kurtulmuş, bu tartışmaların sonunu getirecek açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kastamonulu hemşehrilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af, kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün lağvedilmesine ait bir yasa olacaktır. ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Mesele sadece bir yasa hazırlanması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır."

Törene Kurtulmuş'un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekilleri katıldı.