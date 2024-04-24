Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Türkiye'yi her alanda güçlü kılacak bir mücadeleyi hep beraber vereceğiz"

ANKARA - TBMM'nin açılışının 104. yılı dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'yi her alanda güçlü kılacak bir mücadeleyi hep beraber vereceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törene katıldı. Törene ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda siyasi katıldı. Birinci Meclis kürsüsünde konuşan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun taşlarına ve duvarlarına sindiği bu kutsal mekanda böylesine mütevazi ve anlamlı töreni birlikte icra etmekten dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Birinci Meclis'in kuruluş şartlarını son derece iyi şekilde anlamak oradan ilham almak ve özellikle Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Türkiye'nin geleceğine ait fikirleri devşirmek durumundayız. Her şey yıkılmış dört bir tarafı işgal edilmiş Başkent'i maalesef işgale uğramış olan koskaca bir cihan devletinin küllerinden 23 Nisan 1920'de yeniden milletimiz ayağa kalkmış ve kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştirecek milli iradeyi ortaya koymuştur. Bata Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Meclisimizin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 1. Meclisimizin bütün değerli üyelerini minnetle ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Birinci Meclis'te nice fikirlerin tartışıldığını ifade eden Kurtulmuş o günün şartları içerisinde dünyadaki en demokratik tartışmaların yaşandığı belirtti.

Konuşmasında TBMM'nin üyeleri olarak böylesine önemli bir geçmişe sahip olan Birinci Meclis'in unutulmaz bir yeri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bundan sonrada bizim üzerimize düşen birinci asrını tamamladığımız nice zorluklarla ve yokluklarla bir takım mücadelelerle geçirdiğimiz ve sonuçta büyük kazanımlar elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin, ikinci asrını taçlandırarak daha güçlendirerek yolumuza devam etmektir" dedi.

"Türkiye'yi her alanda güçlü kılacak bir mücadeleyi hep beraber vereceğiz"

Kurtulmuş, konuşmasının devamında "Hem içerde hem dışarda birliğimizi sağlayarak hem de ülkenin demokratik standartlarını yükselteceğimiz ülkenin ve milletin refahını en ileri derecelere götürecek, Türkiye'yi her alanda güçlü kılacak bir mücadeleyi hep beraber vereceğiz. O gün farklı fikir altındaki milletvekilleri burada en üst mücadeleyi, fikri tartışmaları yapabildilerse bugün biz TBMM'de farklı siyasi partilerle ülkemizin geleceğine ilişkin fikirlerimizi tartışacağız. ve ülkeyi her alanda güçlü kılacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünkü Misak-i Milli'sini bugün daha geniş fikirlerde anlayarak Mavi Vatanı, Siber Vatanı ve Uzak Vatanı Misaki Milli'nin bir parçası olarak telakki edeceklerini söyleyen Kurtulmuş, milli iradenin merkezi TBMM olarak üzerimize ne düşüyorsa bunu için hareket edeceklerini vurguladı.