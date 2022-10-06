TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü

06.10.2022 10:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü.

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Şentop, Maharani ile görüşmesinde, Malang şehrindeki futbol müsabakasında yaşanan izdihamda meydana gelen can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Endonezya'nın Türkiye açısından bölgesel ve küresel refahın, istikrarın ve barışın gelişimine ciddi katkılar yapan önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Şentop, parlamentolar arasında yürütülen yakın iş birliği ve temasların da ikili ilişkilerdeki ivmenin korunmasına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu iş birliğinin, G20, BM, MIKTA, İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve D8 gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla da güçlendirilmesinin önemine işaret eden Şentop, "İslam dünyasını yakından ilgilendiren Filistin, Afganistan, Rohinga Müslümanları ve İslam karşıtlığı gibi konularda istişare ve iş birliğimize önem atfediyoruz." dedi.

Mustafa Şentop, İSİPAB, Asya Parlamenter Asamblesi ve Parlamentolar Arası Birlik gibi platformlarda iki ülke heyetleri arasında daha güçlü bir iletişimin müşterek gündem ve ortak menfaatler bakımından yararlı olacağı kanaatini dile getirdi.

FETÖ'nün Endonezya'daki faaliyetlerine de değinerek, mücadele konusunda atılabilecek adımlar olduğunu belirten Şentop, "Endonezya'da eğitim kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı 11 okulun Maarif Vakfına devredilmesi hususunda iş birliğinizi bekliyoruz. FETÖ bir terör örgütü olmanın yanında, dini ve manevi duyguları istismarda ustalaşmış bir suç şebekesidir." değerlendirmesinde bulundu.

???????

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'ya geldi TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'ya geldi
Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, Mustafa Şentop, Afganistan, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:59 Edirne'de Putin etkisi! Alışverişe gelen Bulgarlar, battaniye ve yorgana akın etti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:40 Fikret Ali'den sonra Leyla Süreyya! Oyuncu Hazal Kaya çocuklarına verdiği isimleri yorumladı: Biz böyle eski isim seviyoruz
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:31 Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti
11:11 Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:03 Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti
11:48 Uganda devlet başkanın oğlu ve ordu komutanı, Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifinde bulundu
10:50 Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yollayarak gelir vergisinde düzenleme talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 13:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement