TBMM Başkanı Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile görüştü Açıklaması

13.09.2022 15:20
TBMM Başkanı Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yunanistan'ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri, ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Yunanistan'ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri, ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür." dedi.

Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Şentop, görüşmede, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile Ege ve Akdeniz'de son dönem yaşanan gelişmeleri gündeme getirdi.

İki ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, Akdeniz coğrafyası başta olmak üzere, küresel ve bölgesel sorunlar için görüş alışverişinde bulunulmasına katkı sağlayacağını belirten Şentop, Malta'nın BM Güvenlik Konseyi 2023-24 dönemi geçici üyeliğine seçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, Türkiye için AB üyeliğinin stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini; Türkiye-AB ilişkilerinin bel kemiğini katılım müzakerelerinin oluşturduğunu vurguladı. İçinde bulunulan jeopolitik sınamaların da Türkiye-AB iş birliğini ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ilerletilmesini zorunlu kıldığını belirten Şentop, sürecin geliştirilmesi için somut ve anlamlı adımların atılmasını istedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Daha fazla gecikmeden ve önkoşulsuz şekilde Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının başlatılması, iş birliği ve istişare mekanizmalarımıza yeniden işlerlik kazandırılması, mevcut vize serbestisi sürecimizin sonuçlandırılması ve bu sağlanana kadar kolaylaştırıcı önlemlerin alınması, yine göç iş birliğimizin yeni gerçekler ışığında gözden geçirilmesi ve terörizmle mücadelede iş birliğimizin güçlendirilmesi gibi hususlarda çalışmalarımızı başlatmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Yunanistan'ın Adalar Denizi'ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edilemez"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Şentop, "Komşu ülke Yunanistan'ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri, ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, kıyılarına çok yakın adaların Yunanistan tarafından uluslararası anlaşmalar hilafına hala silahlandırılmaya devam edilmesine göz yummasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak diplomasi ve iş birliğinden yanayız. Müzakere ile sorunların çözülmesinden yanayız. Yunanistan ise iyi komşuluk ve dürüst diyalog yerine meydan okumayı tercih etmektedir. Yunanistan'ın Adalar Denizi'ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Hava sahamızın ihlali ve uçaklarımıza yönelik tacizler de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yunanistan, bu tacizlerde Patriot ve Rus mamulü S-300 hava savunma sistemlerini kullanmaya çalışmaktadır; 22, 24 Ağustos ve 1 Eylül'de Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO görevi ifa eden Türk uçaklarına S-300'leri kilitlemek suretiyle tacizde de bulunmuştur. Bu konuda biz hem NATO'ya üye hem komşu ülkeler olmamız dolayısıyla, müzakere yoluyla bu sorunların çözülmesi yönünde görüş ve kararlılığımızı ortaya koyduk ama bu olmadığı takdirde, Türkiye sorunlarını, problemlerini, meydan okumaları, her türlü yöntemle çözebilecek kudrettedir."

Görüşmenin ardından Şentop ve Farrugia, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı. Ardından Şentop, konuk Meclis Başkanına Genel Kurul salonunu gezdirdi.

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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2022
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

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