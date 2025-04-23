TBMM Başkanı\'ndan Can Atalay Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi iade kararını TBMM'de okutmasıyla ilgili, "Çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulmuş olması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105'nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen, '23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi iade kararını TBMM'de okutmasıyla ilgili, "Ben bütün görüşlerimi geçen hafta yazılı olarak ifade ettim. Tabii TBMM Başkan Vekilleri aslında TBMM Başkanı adına Meclis'i yönetirler ve nasıl yönetecekleri de İç Tüzük'te çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da Başkan Vekilleri de kendi kafalarına göre Meclis'i yönetemez. Bunun kuralı var. İç Tüzükte belirtilen noktalar var. Özellikle Meclis'e Başkan adına gönderilecek metinler ilgili içtüzük maddesi gereğince Meclis'e gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişse zaten hele hele o gün özel bir gündemle toplanmış olan ve Allah sağlık afiyet versin Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulmuş olması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.