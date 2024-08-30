TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zaferi Mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zaferi Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin vatan aşkıyla yeniden doğuşun ve özgürce varoluşun günü olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri saygıyla anarak zaferin onurlu duruşunun bugün de ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

30.08.2024 10:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.

30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zaferi Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zaferi Mesajı - Son Dakika
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