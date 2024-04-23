TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için referandum yerine çoğunlukla yapılmasını istiyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için referandum yerine çoğunlukla yapılmasını istiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları için bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği bir yöntem olması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılmasını umduğunu ifade etti.

23.04.2024 21:42
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği yöntemi olması gerekiyor. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM'de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda konuştu. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, en kısa zamanda Meclis'te grubu olan partilerle başlayacaklarını belirterek, "Temasları arttıracağız, partiler birbirlerine gidecekler. Meclis Başkanı olarak grubu olan partileri ve grubu olmayan partilerin görüşlerini, Türkiye'de STK'ların, üniversitelerin, hukuk camiasının görüşlerini alarak, fikri olan herkesin bu sürece katkı sağlamasını temin edeceğiz. Burada birlik ve bütünleşmeyi sağlayacak Anayasa çalışmalarının, bir ayrışma vesilesi olmamasını tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Anayasa'nın yöntemine ilişkin soruya, "Bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği yöntemi olması gerekiyor. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM'de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır" dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı en kısa süre içinde, muhtemelen önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecektir. Gayet güzel samimi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhuna uygun biçimde gerçekleşti" diye konuştu.

Kurtulmuş, 1921 Anayasasının bir benzetme olduğunu belirterek, 64 maddeyi esas alma gibi konuşması olmadığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için referandum yerine çoğunlukla yapılmasını istiyor - Son Dakika

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