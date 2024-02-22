TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Bahreyn ve Sri Lanka Meclis Başkanları ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Bahreyn ve Sri Lanka Meclis Başkanları ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan\'da Bahreyn ve Sri Lanka Meclis Başkanları ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ve Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşmelerde parlamentolar arasındaki iş birliğini geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

22.02.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed AL Musalam ve Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kurtulmuş, daha sonra Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Bakü'de bir araya gelerek parlamentolarımız arasındaki iş birliğimizi geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Azerbaycan, Sri Lanka, Bahreyn, Bakü, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Bahreyn ve Sri Lanka Meclis Başkanları ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Bahreyn ve Sri Lanka Meclis Başkanları ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement