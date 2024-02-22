TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan\'da Bahreyn ve Sri Lanka Meclis Başkanları ile görüştü

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed AL Musalam ve Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kurtulmuş, daha sonra Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Bakü'de bir araya gelerek parlamentolarımız arasındaki iş birliğimizi geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik" dedi. - BAKÜ