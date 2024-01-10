TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM\'nin yeniden adalet ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde kurulmasını temenni etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler'in (BM) yeniden yapılanmasını bir temenni olarak söylüyoruz; ama inşallah BM'nin adalet ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde yeniden kurulduğunu da insanlık alemi görecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '10 Ocak İdareciler Günü' dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda valilerle kahvaltıda bir araya geldi. Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Kurtulmuş, dünyanın çatışma ve çelişkiler içeren bir dönemden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin bu çatışmaların yaşandığı bölgenin tam merkezinde olduğuna dikkat çekti. Bu sebeple yakın coğrafyasında ortaya çıkan her hadisenin Türkiye'yi doğrudan etkilediğini belirten Kurtulmuş, gelişmeleri yakından takip etme gibi bir sorumluluğunun olduğunu da söyledi.

'EMPERYALİZMİN YENİ OYUN SAHNESİ'

Dünyada yaşanan vekalet savaşlarının, en büyük tahribatı Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yaptığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Vekalet savaşları adını verdikleri hem de süslü bir tanımla ifade ettikleri şey, aslında emperyalizmin yeni oyun sahnesidir. Kurdukları, kurguladıkları, ellerine silah verdikleri, arkalarına siyasi, istihbari ve askeri destek verdikleri terör örgütleri vasıtasıyla bu geniş coğrafyayı, kurdukları terör örgütleri vasıtasıyla kendilerince dizayn etmeye çalışmaktadırlar. Bu vekalet savaşlarının kirli araçları olan terör örgütleri, yeni uluslararası ilişkilerin de ne yazık ki bir aparatı haline dönmüştür. Bu insanlık tarihi boyunca hiç yaşanmamış yeni bir durumdur" diye konuştu.

Türkiye'nin son derece ciddi tedbirler almak durumunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, valilerin bu mücadelenin tam da ortasında olduğunu belirterek, "Bu terör örgütleri, özellikle bölgemizin etnik ve mezhebi bölünmeleri, burada oluşan kültürel farklılıklar üzerinden yeni fay hatları oluşturarak, halklar arasındaki savaş ve çatışmanın da unsurları olarak kullanılıyor. Ortaya çıkarılan, örneğin DEAŞ diye bir örgütün, Orta Doğu coğrafyasında ne iş yaptığına bakarsak, bu söylediğimin ne kadar ciddi bir hakikat olduğu ortadadır. Bölgede; göç, iç savaşlar ve etnik yer değiştirmelerin en önemli sebeplerinden birisi olarak terör örgütleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye olarak burada verdiğimiz mücadeleyi sadece terör örgütlerinden müteşekkil bir mücadele olarak göremeyiz. Diyoruz ya; 'Son terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.' Bunun bir adım ötesine geçmek, terörün arkasındaki bütün sebepleri ortadan kaldırana kadar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bu terör örgütlerine verilen destekler, terör örgütlerinin arkasındaki siyasi saikler de tamamıyla ortadan kaldırılmadan, Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere, bu bölge maalesef terörün hareket alanı olmaktan kurtulmayacak, bölge kaos ve fitneden uzaklaşmayacaktır" diye konuştu.

'TARİHİ BİR SORUMLULUĞUN SAHİBİSİNİZ'

Yaşanan gelişmelere karşı sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturmak için bütün güçleriyle gayret edeceklerini söyleyen Kurtulmuş, bunun için de mutlaka içeride birlik ve beraberliğin sağlaması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, bu anlamda valilere de önemli görevler düştüğünü belirterek, "Halkımızın bütün fertlerinin arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamını özgür ve eşit yurttaşlar olarak kabul ederek, vatandaşlarımızın hepsine devlet adına eli uzatacak olan sizlersiniz, gönlünü açacak olan sizlersiniz, sofralarını paylaşacak olan sizlersiniz. Onun için bu dönemde tarihi bir sorumluluğun sahibi olduğunuzu bir kere daha hatırlatmak isterim ve Allah'tan işlerinizde kolaylıklar vermesini, ayağınıza taş değdirmemesini temenni ederim" dedi.

Türkiye'nin tarihi bir sorumluluğu yeniden yüklenmesi gereken bir dönemin arifesinde olduğuna değinen Kurtulmuş, "Bu ülke Allah'ın izniyle ikinci yüzyılını çok başarılı bir şekilde sürdürerek, dünyada örnek, lider, öncü ülkeleri başında gelecektir. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum, bugün BM'nin yeniden yapılanmasını bir temenni olarak söylüyoruz; ama inşallah BM'nin adalet ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde yeniden kurulduğunu da insanlık alemi görecektir. Bütün televizyon kanallarında İsrail'in propaganda gücünü ve hakimiyetini görüyoruz; ama çok yakın zamanda Netanyahu ve çetesinin İnsan Hakları Mahkemesi'nde hesap verdiğini ve işlediği suçlardan dolayı yargılanıp, hapse atıldığını da insanlık inşallah görecektir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da milli mücadeleden 15 Temmuz darbe girişimdeki direnişe kadar pek çok konuda TBMM'nin önemli bir yeri olduğunu belirterek, valilerle beraber Gazi Meclis'te bulunmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.