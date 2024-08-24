TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Çanakkale\'de Tarihi Alanı Ziyaret Etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Tarihi alanı ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ile birlikte Tarihi Alanı ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ve Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'ın da eşlik ettiği ziyarette, heyet, Seddülbahir Kalesi ve Cahidi Sultan Türbesi'ni gezdi. Milletvekili Gider, ziyareti, "Bu toprakların taşıdığı manevi değeri bir kez daha hissettik. Geçmişten aldığımız güçle, Çanakkale ruhunu ve atalarımızın mirasını gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuz" notuyla paylaştı. - ÇANAKKALE