TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı Meclis'te kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, TBMM'nin sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı Kabul Etti - Son Dakika
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