TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde Başbakan Robert Beugre Mambe ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'yla ilişkilerini güçlendirdiğini ve işbirliği alanlarının olduğunu belirtti. Ayrıca, Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra kolonyalizmin kalıntılarından kurtulması ve öz güveni yüksek milletler haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

06.03.2024 18:33
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde, Başbakan Mambe ile görüştü.

Numan Kurtulmuş, Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'yla ilgili önemli adımlar attığını, 44 ülkede büyükelçiliğin bulunduğunu ve birçok ülkede de kültürel diplomasi kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin Afrika politikasının ana unsurunu kazan-kazan prensibi çerçevesinde hareket etmenin, ortak çıkarlar doğrultusunda dostluk ilişkilerini geliştirmenin yattığını bildiren Kurtulmuş, uzun yıllar kolonyalizmden, emperyalizmden çok çekmiş olan Afrika ülkelerinin, bağımsızlıklarını kazandıktan sonraki süreçte kolonyalizmin kalıntılarından kurtulması, tam manasıyla öz güveni yüksek milletler haline gelmesi arzusunda olduklarını vurguladı.

Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, ziyaretinde de Türkiye-Fildişi Sahili arasında çok güçlü işbirliği alanlarının olduğunu gördüğünü, bu işbirliği alanlarından karşılıklı olarak istifade etmek gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin inşaat, konut ve altyapı alanlarında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, ayrıca savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek teknoloji, havacılık, turizm, eğitim, kültür gibi alanlarda samimi işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile Görüştü - Son Dakika

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