TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili\'nde Türkiye Maarif Vakfı\'nın Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı ve resmi ziyaret kapsamında Türkiye Maarif Vakfı'nın kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, okulda öğrenciler tarafından karşılandı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

06.03.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı ve resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, okulda, ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler tarafından karşılandı. Yerel kıyafetli iki öğrenci de TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş'a çiçek takdim etti. Okul öğrencilerinden oluşan koroyu dinleyen Kurtulmuş, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Türkiye Maarif Vakfı Fildişi Sahili Temsilcisi Oğuzhan Uğur, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki kurumda, ülkeler arasındaki dostluk ve kalıcı işbirliği imkanlarının da artırıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı. - ABİDJAN

Kaynak: İHA

Türkiye Maarif Vakfı, Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili, Türkiye, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak“ ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise “Sürçü lisan yaşandı“ diyerek bir düzeltme yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
21:25 Fenerbahçe’nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
19:52 “Kentsel dönüşüm bizim işimiz“ diyen Başkan Yazıcı’nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı'nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
19:15 Muş’ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı Muş'ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 21:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement