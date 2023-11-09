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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi
09.11.2023 14:18  - Güncelleme: 14:34

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Gazze'deki katliamı tarihe yüz karası olarak geçtiğini belirtti. Kurtulmuş ayrıca, İsrail'e karşı dünya genelinde Filistin'e destek gösterilerinin yeni bir dönemin başladığını gösterdiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi. Kurtulmuş, "Ne yazık ki yakın dönemde yaşadığımız Auswich, Srebrenitsa gibi Gazze katliamı da tarihe yüz karası olarak geçmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mecliste Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmede, "Hem Filistin hem insanlık tarihi açısından acı ve zor günlerden geçiyoruz. İnsanlık tarihinin görmediği kadar büyük bir zulmü Gazze'deki kardeşlerimiz yaşıyor. Biz burada konuşurken Gazze'de evler bombalanıyor. İnsanların en temel ihtiyaçları gıda, su, hastane, temizlik malzemeleri yok. Gencecik insanlar, yaşlılar hayattan kopartılıyor. Bu soykırıma varan bir katliamdır. Ne yazık ki yakın dönemde yaşadığımız Auswich, Srebrenitsa gibi Gazze katliamı da tarihe yüz karası olarak geçmektedir" diye konuştu.

Kurtulmuş, İsrail'in Batı'ya güvendiğini ancak bu ülkelerde yüzbinlerce insanın yaptıkları eylemlerle Filistin'in yanında olduğunu gösterdiğini kaydederek, " Washington, New York, Berlin, Paris, Londra'da yüzbinlerce insanın çıkarak Filistin'in yanında olduğunu göstermesi yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Çok kısa süre içinde insani yardım koridorunun açılması ve ateşkesin sağlanması bu anın vacibidir. Ama bu meselenin çözümü, büyük siyasi sorunların çözümünden geçiyor" şeklinde konuştu.

Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ise, "1948 den bu yana İsrail'in uyguladığı zulmün politikasıdır. Öldürme, kesme, toplu katliamlar eksik olmadı. Şu ana kadar İsrail bin 74 katliam gerçekleştirmiştir ve hala devam ediyor. Şu anda Filistin'de cereyan eden şey insanlığın yüz karasıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konsey Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi - Son Dakika
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