TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye geldi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programlara katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi.

Kurtulmuş, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, program dolayısıyla KKTC'de bulunan milletvekilleri ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri de Lefkoşa'ya geldi.

Öte yandan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere havalimanında bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile sohbet etti.