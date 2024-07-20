TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti.

20.07.2024 10:56
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmede, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

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