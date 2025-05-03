TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'deki Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'deki Açılış Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC\'deki Açılış Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni' ne katıldı.

03.05.2025 18:46
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni' ne katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş törenle ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'ne katıldık. Bu binaların açılışı vesilesiyle Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine emek verenleri, Kıbrıslı mücahitleri, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ayrıca bu açılışla birlikte geleceğe ait iddiamızı da ortaya koyuyoruz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası camianın önemli, saygın, itibarlı, güçlü bir devleti olarak vardır ve var olmaya devam edecektir. Yerleşkenin, Kıbrıs'ın bağımsızlığının sembolü, güçlü geleceğinin ifadesi ve Türkiye ile Kıbrıs arasında asla kopmayacak ilişkilerin müşahhas bir örneği olmasını diliyor, Kıbrıs Türk halkına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'deki Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • carolyncampbell:
    There's an undeniable spark between us. Let's explore it with open hearts and a desire to connect on a deeper level. f1nd me on carolyncampbell_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'deki Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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