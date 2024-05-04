TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba\'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5-9 Mayıs'ta Meksika ve Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alınacak, küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Kurtulmuş, Meksika'da MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak ve göç konulu oturumun idaresini yapacak. Ayrıca, Meksika ve Küba'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek ve anıtlara çelenk bırakacak.

04.05.2024 12:29
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5-9 Mayıs'ta Meksika ve Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, söz konusu ülkelerle ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alınacak; küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Kurtulmuş, ilk olarak Meksika'nın başkenti Meksiko'da MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı, "Daha barışçıl, eşit ve adil bir dünya inşa etmek için parlamentoların ortak faaliyetleri" temasıyla düzenlenecek.

Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo'nun ev sahipliğinde yapılacak MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, "Diyalog Yoluyla Küresel Barışın Geliştirilmesi: Parlamentolar Nasıl Etki Yaratabilir?"; "Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortak Refahı Artırmanın Aracı Olarak Ticaret" ve "Uluslararası Göç Akımlarındaki Artış Göz Önüne Alındığında, İnsan Hakları Nasıl Güvence Altına Alınır?" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Söz konusu oturumlarda konuşması beklenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un göç konulu oturumun da idaresini yapması bekleniyor.

Öte yandan toplantı sonrası MIKTA parlamento başkanlarının ortak bildirisi yayımlanacak.

Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile görüşecek

Kurtulmuş, toplantı kapsamında Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile ikili görüşme yapacak.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un MIKTA parlamento başkanları onuruna vereceği davete katılacak Kurtulmuş'un ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kurtulmuş, Meksiko'da ayrıca, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek.

MIKTA hakkında

2013 yılında kurulan ve ismini Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın baş harflerinden alan kıtalararası gayri resmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA, üyesi ülkelerce G20 ve diğer önde gelen uluslararası örgütlerle daha yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde bulunulması, bahse konu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Bölgelerinde etkin birer aktör olan beş ülke, bölgesel-küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmanın yanı sıra uluslararası sorunlar karşısında çoğunlukla benzer ve yapıcı yaklaşımlar izliyor.

Küba ziyareti

Kurtulmuş, Meksika ziyaretinin ardından geçeceği Küba'nın başkenti Havana'da Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile ikili görüşme gerçekleştirecek, onuruna verilecek davete katılacak.

Kurtulmuş'un ayrıca Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana'daki Atatürk Anıtı ile Jose Marti Anıtı'na da çelenk bırakacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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