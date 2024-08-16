TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te buluştu - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela\'nın torunu ve sporcu Jeff Monson ile Meclis\'te buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, Mandela ve Monson'un İsrail'e karşı duruşlarına teşekkür etti.

16.08.2024 17:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile Meclisimizi ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve mazlum Filistin halkının Siyonist İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Müslüman olan değerli sporcu Jeff Monson ile Meclisimizde bir araya geldik.

İsrail'in zulmüne karşı adaletin ve insanlığın yanında yer alan iki değerli kardeşimize göstermiş oldukları cesur duruşları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. 'Filistin'in bu zor zamanlarında kardeşlerimin yanında olabilmek için İslam'ı benimsedim.' diyerek yüreklerimizi fetheden Monson'ın, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Gazi Meclisimizin içerisinde yer alan camide eda etmesini de oldukça anlamlı ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te buluştu - Son Dakika

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