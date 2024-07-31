Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde dünyayı çok büyük felakete doğru sürüklediği aşikardır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında, Hamas liderine İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikast düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Filistin davasına yürekten destek veren insanlara ve İslam alemine başsağlığı dileyerek, Filistin halkının, dünyadaki insanlık cephesinin fevkalade büyük bir acıyı yaşadığını söyledi. Kurtulmuş, "Filistin davasında ömrünü vermiş, hayatı boyunca bu büyük mücadelenin öncülerinden birisi olmuş İsmail Heniye kardeşimiz, çok hain, alçak, kalleş bir saldırıyla şehit edildi" ifadesini kullandı.

'YAŞAYAN BİR ŞEHİTTİ'

İsmail Heniye ile çocukları ve torunları şehit edildiği saldırıdan sonra telefonla görüştüğünü, kendisinin, acı bir tablo karşısında bile büyük bir sabır ve metanet içerisinde olduğunu, davasına ve şehadete nasıl kilitlediğini gördüğünü aktaran Kurtulmuş, "Aslında İsmail Heniye, yaşayan bir şehitti. Bugün de tam manasıyla Cenabıallah onu kendi katına aldı. İsmail Heniye açısından bu büyük bir mükafatlandırılmadır. Ama insanlık olarak yaşadığımız, bu ağır saldırı, bütün insanları uyandırmalıdır" dedi.

ABD Kongresi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasının ayakta alkışlanmasının, bu ve benzeri saldırılara cesaret verdiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani şu söylenmiştir Netanyahu'ya; 'Sen devam et. Kimi, nerede bulursan öldür. Savaşı ne kadar yaygınlaştırırsan yaygınlaştır. Biz senin arkandayız ve seni sonuna kadar koruyacağız.' Bir savaş suçlusu olan Netanyahu da bu aldığı destek ve belki kendisine şifahen daha fazlası vadedilen desteklerden aldığı güçle, böylesine büyük bir saldırganlığın içerisine girmiştir. Bu, Netanyahu'nun kendi hükümetini korumak, kendi iktidarını korumak için attığı çılgınca adımlar olarak tanımlanamaz. Bunun çok ötesindedir. Dün Beyrut'taki saldırı, bugün Tahran'daki saldırı, bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman niyet çok açıktır. İsrail bölgeyi bu kadar dağınık bulmuşken, Amerika başta olmak üzere bazı güçlerin de arkasında bu kadar büyük bir destek verdiğini görmüşken Arz-ı Mev'ud'u gerçekleştirmek için son adımını atmaya çalışıyor. İsrail halkının gerçekten dikkatli olması gerektiğini, Netanyahu ve çetesine teslim olmaması gerektiğini tavsiye ederiz. Bu büyük bir ateşle imtihandır, özellikle bizim bölgemiz başta olmak üzere bütün bu bölgeyi ve dünyayı bir ateşin içine atmaktır. Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalıdır. Yani aksi takdirde dünyayı çok büyük felakete doğru sürüklediği aşikardır."