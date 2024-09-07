Kurtulmuş'tan Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.