Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Guesri'yi kabul etti - Son Dakika
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Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Guesri'yi kabul etti

28.06.2022 18:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, Meclis'teki kabulde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cezayir'in, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Şentop, özellikle Müslümanlarla ilgili yapılacak çalışmaların, Cezayir dönem başkanlığında daha ileriye taşınacağına olan inancını ifade etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Türkiye, Cezayir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Guesri'yi kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Guesri'yi kabul etti - Son Dakika
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