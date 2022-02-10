TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Madde bir bütün olarak yeniden yazılmış, madde girdiği tarihtin itibaren hüküm ifade ediyor, sonrasında yapılacak seçimler için hüküm ifade ediyor. Eski 101 ortadan kalmış, aynı ifadelere sahip olmakla birlikte yeni madde getirilmiş. Hukukta yapılan yorumda sözlük anlamı değil, terim anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. Yeni sistemde yeni tanımı olan yeni içerik kazanan Cumhurbaşkanı için iki defa seçilme hakkı tanınıyor"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Madde bir bütün olarak yeniden yazılmış, madde girdiği tarihtin itibaren hüküm ifade ediyor, sonrasında yapılacak seçimler için hüküm ifade ediyor. Eski 101 ortadan kalmış, aynı ifadelere sahip olmakla birlikte yeni madde getirilmiş. Hukukta yapılan yorumda sözlük anlamı değil, terim anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. Yeni sistemde yeni tanımı olan yeni içerik kazanan Cumhurbaşkanı için iki defa seçilme hakkı tanınıyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de gazetecilerin gündem ile ilgili sorularını cevapladı. Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının tartışmalarına yönelik soruya, "Bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar, milletvekilleri boylarını aşan sularda yüzüyorlar, bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. 2016 yılının sonlarında verilen bir teklifle Anayasa değişikliği teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. O zaman Anayasa Komisyonu Başkanı'ydım. O süreç içerisinde teklifin gelme aşamasından, komisyona havalesinden itibaren bu süreci bütün teferruatını, detaylarını biliyorum. Bu da o teklif içerisinde Anayasa'nın 101. Maddesiyle ilgili bir değişiklikti. Elimde komisyon raporu var. Sıra sayısı 447. Bu teklifi Anayasa Komisyonu'na geldikten sonra Anayasa komisyonu teklifi on gün görüştü. Komisyonda hiçbir arkadaş, bugün bunu dile getiren muhalefet partilerinden milletvekilleri de var, 2016 yılı sonunda konuya dair aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi, iki defa aday olacağına, hatta daha sonraki seçimde aday olmak suretiyle üç defa aday olma imkanına dair ifadeleri var" ifadelerini kullandı.

Şentop şöyle devam etti:

"Konu nettir. 101. Madde dediğimiz bu yeni madde Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Cümlelerin, kelimelerin aynı olması eski hükmün geçeli olduğu anlamına gelmiyor. Madde bir bütün olarak yeniden yazılmış, madde girdiği tarihtin itibaren hüküm ifade ediyor, sonrasında yapılacak seçimler için hüküm ifade ediyor. Eski 101 ortadan kalmış, aynı ifadelere sahip olmakla birlikte yeni madde getirilmiş. Hukukta yapılan yorumda sözlük anlamı değil, terim anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. Yeni sistemde yeni tanımı olan yeni içerik kazanan Cumhurbaşkanı için iki defa seçilme hakkı tanınıyor."

Şentop, rol kapma tartışmalarına ilişkin olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'yım. Onun rol kapmasına ihtiyaç yoktur. Bu makamda bulunan kişinin rolü iyi bir roldür" şeklinde konuştu.

Ayşenur Aslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri değerlendiren Şentop, "1960'dan önce Kıbrıs Cumhuriyeti ve sonrasındaki gelişmelerde Kıbrıs'taki Türk varlığını yok etmek üzere harekete geçen, daha sora darbeyle yönetimi ele alan ve Türk soykırıma uğratmak için faaliyet gösteren çetelere karşı oradaki kardeşlerimizle teşkilatlanma meydana getirdiler. Bir nevi Kıbrıs'ın Kuvay-ı Milliyesi'dir. Türk Mukavemet Teşkilatı ve onun mücadelesi olmasaydı, bugün Kıbrıs'ta bir tek yaşayan Kıbrıslı görmek mümkün olmazdı. Türk mukavemet teşkilatı hakkındaki sözleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasına yönelik açıklamalarına Şentop, günlük siyasi tartışmaları içine girmediğini belirterek, cevap vermedi.

Şentop, milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bir milletvekilini korumak veya milletvekillerini korumak veya suç işleme özgürlüğü vermek için çıkmış bir kurum değildir. Dokunulmazlık Parlamento faaliyetlerinin korumak için ortaya çıkmıştır. Bilhassa Anayasal düzene, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunmuş olduğu temel hukuk düzenine karşı faaliyetler içerisinde bulunan bununla itham edilen milletvekillerinin, ağır ceza gerektiren hallerle ilişkin dokunulmazlık kaldırılması kurumunun işletilmesi taraftarıyım.