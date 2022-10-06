TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü

06.10.2022 11:04

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü.

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Şentop, Maharani ile görüşmesinde, Malang şehrindeki futbol müsabakasında yaşanan izdihamda meydana gelen can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Endonezya'nın Türkiye açısından bölgesel ve küresel refahın, istikrarın ve barışın gelişimine ciddi katkılar yapan önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Şentop, parlamentolar arasında yürütülen yakın iş birliği ve temasların da ikili ilişkilerdeki ivmenin korunmasına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu iş birliğinin, G20, BM, MIKTA, İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve D8 gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla da güçlendirilmesinin önemine işaret eden Şentop, "İslam dünyasını yakından ilgilendiren Filistin, Afganistan, Rohinga Müslümanları ve İslam karşıtlığı gibi konularda istişare ve iş birliğimize önem atfediyoruz." dedi.

Mustafa Şentop, İSİPAB, Asya Parlamenter Asamblesi ve Parlamentolar Arası Birlik gibi platformlarda iki ülke heyetleri arasında daha güçlü bir iletişimin müşterek gündem ve ortak menfaatler bakımından yararlı olacağı kanaatini dile getirdi.

FETÖ'nün Endonezya'daki faaliyetlerine de değinerek, mücadele konusunda atılabilecek adımlar olduğunu belirten Şentop, "Endonezya'da eğitim kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı 11 okulun Maarif Vakfına devredilmesi hususunda iş birliğinizi bekliyoruz. FETÖ bir terör örgütü olmanın yanında, dini ve manevi duyguları istismarda ustalaşmış bir suç şebekesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü - Son Dakika

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