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TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

24.11.2021 10:24
TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretmenlerin, çocukların, onlar aracılığıyla da milletlerin ve dünyanın geleceğini inşa eden büyük bir güce sahip olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretmenlerin, çocukların, onlar aracılığıyla da milletlerin ve dünyanın geleceğini inşa eden büyük bir güce sahip olduklarını belirtti.

Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize rehberlik eden, fikir dünyalarını, anlama ve kavrama becerilerini geliştiren, gönüllerini ortaya koyarak büyük özveriyle çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Öğretmenlerin çocukların, onlar aracılığıyla milletlerin ve dünyanın geleceğini inşa eden büyük bir güce sahip olduklarını vurgulayan Şentop, "Öğretmenliği yalnızca bir meslek olarak görmek mümkün değildir. Onlar bir yandan çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, diğer yandan onlara milli ve manevi değerleri öğretirler. Ülkemizin bugün ve gelecekte etkili ve güçlü olmasının en büyük belirleyicisi milli ve manevi değerlere dayalı bir eğitim sistemi ve o sistemin neferleri olan öğretmenlere bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin hiçbir zorluk karşısında yılmadan ülkeleri ve milletleri için büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını kaydeden Şentop, devletin, kendilerini Türkiye'nin ilerlemesine ve gelişmesine adamış olan tüm öğretmenleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kovid-19 küresel salgınından en çok etkilenenlerin, sağlık çalışanlarının yanı sıra sürecin ağır yükünü taşıyan öğretmenler olduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Salgınla mücadele sürecinde ve sonrasında eğitimin aksamaması, eksiksiz bir şekilde devam etmesi için telafi ve tamirat görevlerini yüklenerek, her zamankinden daha fazla çalışarak zor dönemde milletimizin en büyük destekçisi olmaktadırlar. Günümüzde dijitalleşmenin yoğunlaştığı ve daha da yoğunlaşacağı göz önünde bulundurulursa öğretmenliğin çok daha önemli ve büyük işlevler kazandığı açıktır. Öğretmenler çocuklara dünyanın gözünden değil, dünyaya çocukların gözünden bakabildikleri sürece dünya daha güzel bir yer olacaktır.

Bilgi sürekli çoğalan, yenilenen, değişen bir kavramdır. Bu sebeple öğretmenlerimizin sadece öğreten kişi olmasının ötesinde öğrenen ve sürekli kendini geliştiren bir anlayışa sahip olmaları ülkemiz için hayati bir önem taşımaktadır. Her zaman minnetle hatırladığımız öğretmenlerimize adanan bugünde, öncelikle, görevleri başında şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenler ve onlar gibi şehadete yükselen bütün öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Başta benim öğretmenlerim olmak üzere, bütün öğretmenlerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin ilerlemesine ve gelişmesine kendini adamış öğretmenlerimize şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Öğretmenler Günü, Mustafa Şentop, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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