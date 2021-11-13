TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'ın kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimizin her döneminde büyük Türkiye destanını yazan herkesi, büyük zaferlerin ve hassaten İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Tekirdağ'ımızın kurtuluş gününü kutluyorum." ifadesine yer verdi.