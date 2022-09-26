TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor

26.09.2022 20:24
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Jeostratejimiz bize imkanlar sunuyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Jeostratejimiz bize imkanlar sunuyor. Bizim bunu imkana, fırsata dönüştürmemiz, Türkiye'yi bölgesinde dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Bu mücadele sadece siyasetin mücadelesi değil, hepimizin ortak mücadelesidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılış törenine katılmak üzere öğle saatlerinde kente geldi. İlk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret eden Şentop, daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret etti. Şentop, valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından üniversiteye geçti.

'TÜRKİYE'Yİ ETKİN BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR'Burada konuşan Şentop, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Ardından dünyanın çok önemli bir değişim içinde olduğunu ve Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada yer aldığını belirten Şentop, "Türkiye'nin jeostratejisi çok önemli. Bunun bize kazandırdığı birtakım avantajlar, birtakım dezavantajlar var. Çatışmaların yoğun olduğu bir coğrafyadayız. İstikrarsız ülkelerin, yönetilemez hale gelen ülkelerin bulunduğu coğrafyadayız. Irak, Suriye, ambargolarla köşeye sıkıştırılan İran, hemen kuzeyimizde Ukrayna, Rusya, bir yanımızda Yunanistan. Böyle bir coğrafyadayız. Türkiye'ye yönelik zaman zaman bazı eleştiriler yapan yurt dışındaki muhataplarımıza, 'Böyle bir coğrafyada sizin ülkeniz olsaydı herhalde uzun bir zaman yaşama imkanı bulamazdınız' diye ifade ettim. Jeostratejimiz bize imkanlar sunuyor. Bizim bunu imkana, fırsata dönüştürmemiz, Türkiye'yi bölgesinde, dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Bu mücadele sadece siyasetin mücadelesi değil. Hocalarımızın, öğrencilerimizin, iş dünyamızın, hepimizin ortak bir mücadelesidir" dedi.

Yeni bir dünya kurulacağını ve bunun 20'inci yüzyılın paradigmaları ile sürmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Şentop, "Bir merkezimizin olması lazım. Yerlilik anlamında söylüyorum. Evrensel bilgiyi edinmek, o anlamda çok iyi yetişmiş olmak gereklidir ama yeterli değildir. Bunu en son Fethullahçı Terör Örgütü'nün karşılaştığımız yapılanmasında görüyoruz. Türkiye'nin en zeki çocuklarını en iyi şartlarda yetiştirmeye çalıştılar ama onlar Türkiye'de darbe yaptı, anayasal düzene karşı geldi, 251 vatandaşımızın şehit olmasına, 2 bin 550 civarında vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet verdiler. Çok iyi yetiştirilmiş bir insanın aynı zamanda Türkiye'ye aidiyet hissi içinde olması lazım" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor - Son Dakika

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