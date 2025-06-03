TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da başkan seçilemedi, üçüncü tur oylamaya geçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlık seçimi yapılıyor. İkinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120 oy, İYİ Parti Milletvekili Cihan Paçacı 27 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47 oy, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı. 11 oy da geçersiz kullanıldı.
Hiçbir aday 3'te 2 çoğunluğu alamadığı için üçüncü tur oylasmaya geçildi. Üçüncü tur oylamasda adayların salt çoğunluk (301) oyu alması gerekiyor. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanlığı Seçimi Üçüncü Tura Geçti - Son Dakika
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