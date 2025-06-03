TBMM\'de başkanlık seçimi! İlk turdan sonuç çıkmadı

TBMM Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı:

TBMM'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILIYOR

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimininoylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu.

ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ

İlk iki tur oylamasından sonuç çıkmadı. 5 adaydan hiçbirisi başkan seçilmeye yeterli oyu alamadı. Üçüncü tur oylamaya geçildi.

Adayların ilk turda aldığı oy sayısı şu şekilde:

Adayların ikinci turda aldığı oy sayısı şu şekilde:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 306

CHP - Uğur Bayraktutan: 120

DEM Parti - Cengiz Çandar: 47

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 27

Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 30

TBMM Başkanlığı için adayların 3'te 2 çoğunluğu elde etmesi, üçünü turda ise salt çoğunluğu alması bekleniyor. -

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