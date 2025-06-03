TBMM Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı:
TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimininoylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu.
İlk iki tur oylamasından sonuç çıkmadı. 5 adaydan hiçbirisi başkan seçilmeye yeterli oyu alamadı. Üçüncü tur oylamaya geçildi.
Adayların ilk turda aldığı oy sayısı şu şekilde:
Adayların ikinci turda aldığı oy sayısı şu şekilde:
TBMM Başkanlığı için adayların 3'te 2 çoğunluğu elde etmesi, üçünü turda ise salt çoğunluğu alması bekleniyor. -
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Son Dakika › Politika › TBMM'de başkanlık seçimi! İlk turdan sonuç çıkmadı - Son Dakika
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