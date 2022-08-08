Milletvekili Tutdere, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Tutdere, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dinledi

08.08.2022 14:28
Milletvekili Tutdere, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Özel Güvenlik Koruma ve Gençlik Derneğini ziyaret ederek özel güvenlik görevlilerin yaşadığı sorunları dinledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Özel Güvenlik Koruma ve Gençlik Derneğini ziyaret ederek özel güvenlik görevlilerin yaşadığı sorunları dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında özel güvenlik görevlilerinin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, başkanlık sistemiyle birlikte büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik yaşandığının altını çizdi.

Sistem değişikliğinin şart olduğunu, sistemin değiştirilmezse daha büyük sorunların ortaya çıkacağını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'ın birçok sorunu var, bunlardan birisi de genç işsizlik. Adıyaman'ın genel işsizlik sorunu içerisinde özel güvenlik çalışanlarının sorunlarını da bir bütün olarak görmemiz lazım. Özel güvenlik sektörü kendi içerisinde başka sorunlar da yaşıyor. Türkiye'de işsizlik had safhada, üniversite mezunu gençlerimiz büyük bir işsizlik ve yoksulluk içerisinde. Bu işsizlik ve yoksulluğun sebebini bilmek lazım. Yaşadığımız bu yoksulluğun temel sebebi getirilen başkanlık sistemidir. Çünkü bu sistem Türkiye'de denetimi ortadan kaldırdı, kamuda israfı artırdı, kamu kaynakları çarçur edilince de maalesef gençlere ulaşacak para kalmadı. Türkiye'nin bütçesinin yüzde 10'unu zenginler alıp kendi aralarında pay ediyor, yüzde 90'ı da seyrediyor. Böylesine çarpık bir sistem ve düzenle karşı karşıyayız. Bu çarpık düzen ve sistem beraberinde de torpil düzenini getirdi, liyakati ortadan kaldırdı" dedi.

Özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, "Türkiye genelinde 1,5 milyona yakın özel güvenlik sertifikasına sahip insan var. 1,5 milyon kişi arasından istihdam edilen kişi sayısı ise 283 bin civarı. Bu kişilerin hepsi eğitimlerini almış, sertifikalarını almış, elbiselerini almış iş bekliyorlar. Ama iktidar bu sesi duymuyor, çünkü güvenlik çalışanlarını işsizler ordusunun bir üyesi olarak görüyor. Ben bu genlere iş vermek zorundayım, benim görevim işsizliği önlemek olarak görmüyor. Durum böyle diye siz sahipsiz değilsiniz, sesiniz olacağız ve bu sorunun aşılması için mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den AA'ya ziyaret CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den AA'ya ziyaret
Kaynak: İHA

Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dinledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:35:28. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement