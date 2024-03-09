TBMM Başkanvekili Celal Adan: Kars'tan yükselen ses bölücünün, devlete düşman olanların nefesini kesecek

Politika

TBMM Başkanvekili Celal Adan: "31 Mart seçimlerinde Kars'tan yükselen ses bölücünün, devlete düşman olanların nefesini kesecek"

KARS - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, 15 Temmuz'da Türkiye'nin büyük bir beladan kurtulduğunu, milletimizin o gün bölücüye, FETÖ'cüye, PKK'lıya fırsatı vermediğini, bugünde vermeyeceğini belirtti.

Adan, 31 Mart seçimlerinde Kars'tan yükselen sesin bölücünün, devlete düşman olanların nefesini kesecek güçlü bir ses olacağını kaydetti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger'e destek vermek için Kars'a gelen TBMM Başkan Vekili Celal Adan beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 26 ve 27'inci dönem MHP Ankara Milletvekili Erkan Bülent Haberal, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP MDK Üyesi Taner Gökçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger ile birlikte Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu'nda vatandaşlarla buluştu.

"Milletimiz bölücüye FETÖ'cüye fırsat vermedi"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhur İttifakının Türkiye ittifakı olduğunu söyledi.

Celal Adan, "Cumhur İttifakı bir Türkiye ittifakıdır. Şöyle hafızamızı 28-14 Mayıslara götürelim. Yanı bundan 3-4 ay öncesine götürelim. Kim sevinçliydi? Kimler seviniyordu? Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu ittifakı yıkılacak diye sevinenler kimlerdi? Karslılar değildi. Vergisini veren onurlu yaşayan, bu bayrağa saygı duyan hiç kimse sevinmiyordu. Ama bu milletin evlatlarına kurşun sıkan, polisine kurşun sıkan bölgede ki vatandaşlara kurşun sıkan terör örgütü seviniyordu. Diğer taraftan 15 Temmuz 2016'tıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karargahını basan, devleti kuran meclisi bombalayan ve 47 özel hareket mensubunu yakarcasına öldüren, askerimizi, polisimi çatıştıran bir başka terör örgütü, dışarıya güdümlü FETÖ'cüler çok seviniyordu. Buna fırsat vermedi milletimiz, hem Cumhur İttifakı'nı parlamentoda öne geçirdi. Hem de Türk devletini yönetme iradesini Cumhurbaşkanımıza vererek Türkiye büyük bir beladan kurtuldu. Ogün bu fırsatı vermeyenler, milletimiz o gün bölücüye, FETÖ'cüye, PKK'lıya bu fırsatı vermedi. Bugünde vermeyecek" dedi.

Kars'tan yükselen ses bölücünün, devlete düşman olanların nefesini kesecek"

Kars'ta gördüğüm hava, gördüğüm inanç, gördüğüm beraberlik, Kars Belediye başkanını Allah'ın izniyle kazanacağız diyen TBMM Başkavekili Celal Adan, "Kars Belediye Başkanlığı'nı yüzde 10 farkla değil, yüzde 80 farkla kapatın çünkü Kars'tan yükselen ses bölücünün, devlete düşman olanların nefesini kesecek güçlü bir ses olmalıdır. Türkiye'nin birliği ihtiyacı var, beraberliğe ihtiyacı var. Kars kahramanlar şehridir. Yiğitler şehri Kars, teslim olmayan, boyun bükmeyen bir şehir Kars, peki bugün Atatürk'ün kurduğu partiye desteğini açıkça ilan eden 'kent uzlaşısı' adı altında sahtekarca milletimizi kandıran, İstiklal Marşı'nı söylemeyen bir siyasi partinin desteği ile Kars'ı böyle birine teslim edecek misiniz? İstiklal Marşı'nı söylemeyen bir siyasi partinin desteği ile veya İstiklal Marşı söylemeyen bir siyasi partiye Kars'ı teslim edecek misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir günah işlenebilir mi? Dolayısıyla bugün sizin muhatabınız keşke devlete bağlı, bayrağa bağlı, Türkiye'nin birliğine bağlı bir iradeyle karşımıza birileri çıkmış olsaydı. Ama çok samimi bir şekilde itiraf ediyorum ki bölücüler, FETÖ'cüler tekrar işbirliği yapmışlar, karşımızda bazı tezgahlar ortaya koyuyorlar. Kars her zaman bu milletin birliğine, devletin yüceliğine itibar etmiş bir ildir. İnanıyorum ki bu değerlerle örtüşmüş, milletin kabul ettiği değerlere hürmet olarak yaşamış olan Kars'ımız Ötüken Senger'i Kars belediye başkanı yapacaktır" diye konuştu.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Celal Adan ve beraberindekiler, daha sonra Kağızman ve Sarıkamış'taki programlara katılmak üzere il merkezinde ayrıldı. Adan, Kağızman'da SKM ve Sarıkamış SKM'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Adan Kars'ta programın ardından Erzurum'a geçecek.