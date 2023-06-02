TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı - Son Dakika
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TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı

TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı

02.06.2023 14:45

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, alfabetik sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'ten takip ediyor.

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

İLK YEMİNİ BAHÇELİ ETTİ

Birleşimi yönetecek olan Bahçeli, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturarak açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra yemin metnini okuyan Bahçeli, sırayla vekilleri kürsüye davet edeceğini ve ant içerken dikkat edilmesi gereken noktaları söyledi. Vekiller sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor...

ERDOĞAN DA MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'te locadan takip ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti lideri Ali Babacan, YSK Başkanı Ahmet Yener de Meclis sıralarında yer alan isimlerden.

İŞTE VEKİLLERİN EDECEĞİ YEMİN

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini okuyor.

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