TBMM'de 9'uncu Yargı Paketi Görüşülecek - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 9'uncu Yargı Paketi Görüşülecek

TBMM\'de 9\'uncu Yargı Paketi Görüşülecek

Bu hafta TBMM'de 9'uncu Yargı Paketi ve 2025 bütçe görüşmeleri yapılacak.

03.11.2024 14:31
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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 9'uncu Yargı Paketi görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2025 yılı bütçe ve kesin hesap raporları görüşülecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü başlayacak. Genel Kurulda, kamuoyunda, '9'uncu Yargı Paketi' olarak da bilinen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek. Pakette, 'Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı' hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı doğrultusunda düzenleme yapılacak. Bu değişikliğe göre, kadın, evlendikten sonra kocasının soyadını alacak. Kadın, evlendirme memuruna veya sonrasında Nüfus Müdürlüğü'ne yapacağı yazılı başvuruyla, kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilecek. Ayrıca teklifle, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre barolara ödenen adli yardım ödeneğinin dağıtımında; birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 30'u, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak. Diğer taraftan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına; milletlerarası hukuku, milletlerarası özel hukuku, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku da eklenecek. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.

BÜTÇE TOPLANTILARI SÜRECEK

Öte yandan, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda bu hafta; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bakanlıklara bağlı kuruluşların; bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Ayrıca, partilerin grup başkanvekilleri, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Yargı, Hukuk, Son Dakika

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