TBMM\'de Akbaşoğlu, genç ve kadın üreticilere ilave hayvancılık desteğini açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hayvancılık desteklemelerinde gençlerimize ve kadınlara ilave destek sürmektedir. Bu kapsamda büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde yüzde 70, küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde temel desteğe ilave yüzde 70, ipek desteğinde temel desteğe ilave yüzde 40 destek verilmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dünyada şu anda 287 akıllı ilacın olduğunu dile getirerek, Türkiye'de akıllı ilaç kullanım oranının düşüklüğüne değindi.

Akıllı ilaçların Türkiye'de üretilmediği için çok pahalı olduğunu ifade eden Çömez, şunları kaydetti:

"Peki, niye pahalı? Yani Bulgar kullanıyor, Yunan kullanıyor, diğerleri kullanıyor, Türkiye niye kullanamıyor? Bizim ülkemize neden pahalı geliyor? İçerisinde bir şebeke olduğu için pahalı geliyor. Peki, ne yapıyor bu şebeke? Şebeke bu ilaçları, yurt dışından ithal edilen ilaçları gümrük fiyatlarıyla bildirmiyor Sağlık Bakanlığına, arada bir şirket kuruyor, kurduğu bu şirkete yeni fiyatlar vererek bunu Sağlık Bakanlığına bildiriyor ve inanılmaz bir fark ortaya çıkıyor. Bazılarında yüzde 4 bin, bazılarında yüzde 3 bin 500. Türkiye'ye 500 liraya gelmiş ilaç 21 bin liraya, 22 bin liraya satılıyor."

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Türkiye'deki enflasyon oranı nedeniyle vatandaşların aldıkları maaşlarla geçinemediğini söyledi.

Kredi takip oranının her geçen gün arttığını, vatandaşların "borç batağında" olduğunu savunan Sarı, "AKP'nin başarı diye sunduğu Türkiye Yüzyılı ekonomisi işte tam da budur. Bir tarafta kredi kartının asgarisini ödeyebilmek için mücadele eden vatandaş, diğer tarafta fon piyasasındaki usulsüzlük ve manipülasyon iddialarının üzerini örtmeye çalışan devasa kazançlar." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İstanbul'da meydana gelen sele değinerek kentin hak ettiği hizmetleri yeterince alamadığını söyledi.

Muhalefet ve iktidarın baş başa verip bir master planı yapmasını isteyen Kaya, "İstanbul sadece İstanbul değildir. Eğer İstanbul bir felaket yaşarsa bu, Türkiye'nin felaketi manasına gelir. Dolayısıyla İstanbul'u Türkiye için hep beraber planlamak, korumak, ona hizmet ve yatırım yapmak durumundayız." ifadesini kullandı.

Kaya, fon soruşturmalarına değinerek, konuyla ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin ise Kaya, "Elbette henüz sözleşmenin içeriğine vakıf değiliz ama sanki bu sözleşme Meclis'te onaylanmış ve siyasi iktidara bu sözleşmeden kaynaklı yetki ve sorumluluklar yüklenmiş gibi Dışişleri Bakanımızın çeşitli açıklamalarına şahit olmaktayız." dedi.

"Hayvancılık desteklemelerinde gençlerimize ve kadınlara ilave destekler sürüyor"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Milliyetçiliklerinin sadece sınır taşlarıyla çizilmiş bir coğrafya değil, dille, tarihle kanla ve yürekle örülmüş devasa bir cihanı kucakladığını anlatan Kılıç, "Türk ve Türkiye Yüzyılı ancak ve ancak Türk dünyasının topyekün şahlanışıyla taçlanacak, dünyanın ekseni Türk'ün işaret ettiği yöne kayacaktır. Türk dünyasında can Azerbaycan'ın yeri elbette bizde ayrıdır. Gardaşlık hukukumuz cephelerde omuz omuza can vererek kan dökerek yazılmıştır. Şanlı ordumuzun zafer marşları Hazar kıyılarından yankılanıp Tanrı Dağları'na ulaşırken cümle alem gördü ki Turan artık kitaplarda, dizelerde kalmış değil, yeri göğü inleten muazzam bir gerçektir. Can Azerbaycan ile aramızdaki bağ Türk dünyasının uyanışının, kükreyişinin ve şahlanışının kilit taşıdır." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul'daki sel baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İstanbul'da "bir felaket tablosu" ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Temelli, hükümeti eleştirerek "İklim krizine en çok neden olan ülkelerin arasında yer alıyorsunuz ve 25 yıllık iktidarınız boyunca iklim kriziyle mücadele etmek yerine dünyadaki iklim krizini besleyenlerden biri oldunuz. Evet, bu bir iklim krizinin sonucudur ve bu sonuca İstanbul halkı dün gece katlandı, hala katlanmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul'daki sel baskınlarını anımsatarak AK Parti'li belediyeleri eleştirdi.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Emir, "Gerçekten olağanüstü bir yağış var ama yağıştan çok daha fazla büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve hepimizin dönüp 'Nerede hata yaptık?' diye sorması gereken bir noktadayız. Özellikle AKP belediyeciliğinin çevreyi bir kenara bırakan belediyeciliği İstanbul'u bu noktaya getirmiştir. İstanbul'un yeşilini, ormanlarını, derelerini yok eden, derelerine, dere havzalarına beton döken, konutlar, gökdelenler diken anlayış işte bugünkü felaketin gerçek sorumlusudur." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul'daki selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Devletin bütün kurumlarının çalışmalarını ilk andan itibaren sürdürdüğüne işaret eden Akbaşoğlu, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

Akbaşoğlu, 15 Ekim'in Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğunu anımsatarak, kadınların toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini kattığını, kadın çiftçilerin yetiştirdikleri ürünlerle sofralara bereket ve ülkenin yarınlarına daha fazla güç kattığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerine değinen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvancılık desteklemelerinde gençlerimize ve kadınlara ilave destek sürmektedir. Bu kapsamda büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde yüzde 70, küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde temel desteğe ilave yüzde 70, ipek desteğinde temel desteğe ilave yüzde 40, arıcılık desteğinde temel desteğe ilave yüzde 40, çiğ süt desteğinde temel desteğe ilave yüzde 30, besilik sığır desteğinde temel desteğe ilave yüzde 30, tiftik desteğinde temel desteğe ilave yüzde 30 destek verilmektedir. Tarımsal kredi kullanımında yüzde 15 ilave faiz indirimi gençlerimize ve bilhassa kadınlarımıza uygulanmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızca yürütülen Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek projelerimizle de genç ve kadın yetiştiricilerimize ilave puanlar verilmek suretiyle bunların önceliklendirilmesi söz konusudur. Başta kadın emekçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."