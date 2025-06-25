TBMM\'de Ayrımcılığı Önleme Komisyonu Kuruldu

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde "Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu" kuruldu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'ın başkanlığında toplandı.

Komisyona yapılan başvurulara ilişkin bilgi veren Yanık, 28. Yasama Dönemi'nde dün itibarıyla komisyona 7 bin 939 bireysel başvurunun yapıldığını söyledi.

Komisyon bünyesinde 28. Yasama Dönemi'nin birinci devresinde kurulan 4 alt komisyonun, 28. Yasama Dönemi ikinci devresinde de çalışmalarını devam ettirmesi kararı aldıklarını söyleyen Yanık, ayrıca 28. Yasama Dönemi ikinci devresinde "Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu"nun kurulması yönünde de karar aldıklarını dile getirdi.

Yanık, devam edecek komisyonların "Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu", "Göç ve Uyum Alt Komisyonu", "Çocuk Hakları Alt Komisyonu" ve "İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu" olduğunu aktardı.

Komisyonda, Yanık'ın açıklamasının ardından önergeler okunarak, mevcut 4 alt komisyonun çalışmalarına devam etmesi ve "Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu"nun kurulması oy birliği ile kabul edildi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun komisyonda partiler açısından adil üye dağılımı yapılmadığına ilişkin eleştirisi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Alt komisyonların üyeleri de toplantıda belirlendi.

Komisyon Başkanı Yanık, tutuklu ve hükümlülerin haklarına ilişkin ziyaretleri yeni dönemde artıracaklarını belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyonda çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Cezaevleriyle ilgili çok ciddi bir mesai harcadık. Bunu artırarak devam ettirmemiz lazım. Tüm kurumların temel hedefi, insan haklarını muhafaza etmek, insan onurunu korumak ve insanların yaşamını kolaylaştırmak. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular, doğrudan doğruya devletin güvencesi altında." diye konuştu.