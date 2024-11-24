TBMM'de bu hafta

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Politika

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TBMM Genel Kurulu, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

24.11.2024 11:17
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TBMM Genel Kurulu, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 26 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Özel bütçe kapsamındaki Kentsel Dönüşüm Başkanlığına yapılan arsa ve arazi teslimleri, katma değer vergisinden istisna tutulacak. Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.

Yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla ceza verilmesi gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası tutarı 50 bin liradan az olmayacak. Yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren veya görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri ve diğer teknik personeliyle laboratuvar görevlileri 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirketler kurabilecek ve şirketlere ortak olabilecek.

Bütçe görüşmelerinde komisyon süreci sona eriyor

Plan ve Bütçe Komisyonunda, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, salı günü Milli Savunma Bakanlığının, çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, perşembe günü Adalet Bakanlığının, cuma günü de Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile 2025 yılı gelir bütçesi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşülecek. Böylece komisyonda 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak.

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Dilekçe Komisyonu İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerini dinleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunu" görüşecek.

Dijital Mecralar Komisyonunda, Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ yetkilileri sunum yapacak.

Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, ikinci toplantısında çalışma takvimini belirleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Enerji, Çevre, Hukuk, Güneş, Son Dakika

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