TBMM'de Bursa ve Şanlıurfa Konuları Görüşüldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Bursa ve Şanlıurfa Konuları Görüşüldü

07.04.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Bursa'nın fethi ve Şanlıurfa'daki yatırımlar üzerine tartışmalar yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, "Bursa'nın fethinin 700. yılı" dolayısıyla yaptığı konuşmada, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olduğunu hatırlattı.

Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethederken adalet ve merhamet üzerine kurulu medeniyetin kapılarını araladığını dile getiren Zırhlıoğlu, ecdadın bıraktığı büyük mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Zırhlıoğlu, Bursa'nın fethinin Türkiye Yüzyılı yolunu aydınlattığını söyledi.

Kentte, hızlı ve plansız kentleşme, çevre kirliliği, su problemi yaşandığını aktaran Zırhlıoğlu, Bursa'da kentsel dönüşümün hızlandırılmasının zorunluluklar arasında yer aldığını kaydetti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "basın özgürlüğü" hakkındaki konuşmasında, gazetecilerin susturulduğunu öne sürdü.

Haber alma hakkının engellendiğini savunan Çakırözer, bazı haberlere yönelik erişim engeli kararlarını kabul etmediklerini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlara" ilişkin konuşmasında, kentte vatandaşların hayatına doğrudan dokunan çok sayıda hizmet gerçekleştirildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmasıyla Şanlıurfa'da aileyi destekleyen sosyal hizmet ağı kurulduğunu anlatan Yazmacı, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 410 binin üzerinde haneye ulaşıldığını bildirdi.

Yazmacı, sosyal yardımlar alanında kente büyük destekler sağlandığını, kadınların ekonomik hayata katılımının güçlendirildiğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın sağlık altyapısının da yenilendiğini söyleyen Yazmacı, eğitim alanında yeni hizmetlerin ortaya konulduğunu da dile getirdi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Tekin Bingöl, Şanlıurfa, Politika, Ekonomi, Kültür, Bursa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:32:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.