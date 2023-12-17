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TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt

TBMM'de AK Parti ve CHP'liler arasında başörtüsü tartışması yaşandı. "Merve Kavakçı seçildi, burada niye yemin ettirmediniz? Bugün artık bunu yapamıyorsunuz. Elhamdülillah." diyen AK Partili Özlem Zengin'e, CHP'li Ali Mahir Başarır, "2015 yılına kadar başörtülü kadınların milletvekili olmaması bir mağduriyettir. Bu meclis ve bu partiler hepsini gidermiştir. Ama bugün seçilen milletvekili, bu kürsüden alınıp cezaevine atılıyor. Ne farkınız var!" sözleriyle tepki gösterdi.

17.12.2023 - 21:06,  Güncelleme: 21:21
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TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında başörtüsü tartışması patlak verdi. Peşi sıra kürsüye çıkan Köksal ve Zengin'den sonra ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz aldı. AK Partili Zengin'e hitaben konuşan Başarır, "2015 yılına kadar başörtülü kadınların milletvekili olmaması bir mağduriyettir. Bu meclis ve bu partiler hepsini gidermiştir. Ama bugün seçilen milletvekilleri burada gelip yeminini edemiyor. Bugün seçilen milletvekili, bu kürsüden alınıp cezaevine atılıyor. Ne farkınız var! Bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Can Atalay nerede? Can Atalay, 80 bin Hataylının oyunu alarak milletvekili oldu. Odası var, komisyonu var ama buraya gelip yemin edemiyor. Yani biz Türkiye tarihinde, Türk hukuk tarihinde, cumhuriyet tarihinde ay kötünün ay kötüsüsünüz siz!" dedi.

TBMM'DE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde AK parti ve CHP milletvekilleri söz aldı. İki parti milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal

CHP Grup Başkanvekili Köksal, Özlem Zengin'e hitaben, "6284 kırmızı çizginiz mi değil mi? Sayın Bakan, 'Kadınlar uygulanmasını istemiyor' diyor. Siz 'kırmızı çizgimizdir' diyorsunuz. Hangi kadınlara uygulanmasını istemiyor? Ona bir cevap verin. Gerçi, 'AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu. Benim söylemek istediğim şey, Türkiye'de kadınların yüzde 70'i yoktu. Hiçbir mesleği olamıyordu. Üniversiteye gidemiyordu, milletvekili bile olamıyordu. Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz.' diyen Özlem Zengin'den farklı bir açıklama beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

"BUGÜN ARTIK BUNU YAPAMIYORSUNUZ"

Köksal'a tepki gösteren Zengin, kürsüye çıkarak, "Ben şunu söyledim: 'Türkiye'de seçme ve seçilme hakkıyla ilgili bir problem var. 2013'ten sonra, ki ben 2015'te aday olup yemin edebilen ilk kadınlardanım. Biz niye seçilemiyorduk? Biz bunu söylüyoruz. Yasak var mı yok? Merve Kavakçı seçildi, burada niye yemin ettirmediniz? Bugün artık bunu yapamıyorsunuz. Elhamdülillah." dedi.

TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIN MİLLETVEKİLİ OLAMAMASI BİR MAĞDURİYETTİR"

Bu sözler üzerine ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kürsüye çıkarak, "2015 yılına kadar başörtülü kadınların milletvekili olamaması bir mağduriyettir. Bu meclis ve bu partiler hepsini gidermiştir. Ama bugün seçilen milletvekilleri burada gelip yeminini edemiyor. Bugün seçilen milletvekili, bu kürsüden alınıp cezaevine atılıyor. Ne farkınız var! Bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Can Atalay nerede? Can Atalay, 80 bin Hataylının oyunu alarak milletvekili oldu. Odası var, komisyonu var ama buraya gelip yemin edemiyor. Yani biz Türkiye tarihinde, Türk hukuk tarihinde, cumhuriyet tarihinde ay kötünün ay kötüsüsünüz siz!" ifadelerini kullandı.

TBMM\'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı\'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin\'e CHP\'li Başarır\'dan dikkat çeken yanıt
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
  • Mustafa öztut: Ali müthişsin, kendin inandın mı bu dediğine :)))) Yanıtla 30 15

Ali Mahir Başarır, Özlem Zengin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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