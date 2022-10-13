TBMM'de çekiçli protesto

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüde çekiçle cep telefonu kırarak teklifi protesto etti. Çekiçli protesto genel kurulda gergenliğe yol açtı.

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gece saatlerine kadar 'dezenformasyon düzenlemesi' olarak adlandırılan 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti. Görüşmeler sırasında siyasi parti gruplarının temsilcileri arasında tartışmalar yaşandı. AK Parti grubu, teklifin bitimine kadar çalışma kararı aldı. Muhalefet milletvekilleri, AK Parti'nin kararına tepki gösterdi. Çalışma saatine ilişkin tartışmalar yaşandı.