TBMM'de çekiçli protesto - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de çekiçli protesto

13.10.2022 11:05
TBMM'de çekiçli protesto

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüde çekiçle cep telefonu kırarak teklifi protesto etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüde çekiçle cep telefonu kırarak teklifi protesto etti. Çekiçli protesto genel kurulda gergenliğe yol açtı.

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gece saatlerine kadar 'dezenformasyon düzenlemesi' olarak adlandırılan 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti. Görüşmeler sırasında siyasi parti gruplarının temsilcileri arasında tartışmalar yaşandı. AK Parti grubu, teklifin bitimine kadar çalışma kararı aldı. Muhalefet milletvekilleri, AK Parti'nin kararına tepki gösterdi. Çalışma saatine ilişkin tartışmalar yaşandı.

CEP TELEFONUNU KIRDIHapis cezası öngören 29'uncu maddenin görüşmelerine geçmeden önce kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" dedi. Erbay, cebinden çıkardığı cep telefonunu, zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırdı. CHP'li vekiller de ayağa kalkarak 'Sansüre hayır' sloganı attı. HDP'li milletvekilleri de 'Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz' yazılı pankart açtı.Erbay'ın çekiçli protestosu, tepkilere neden oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erbay'ın eylemi için 'terbiyesizlik' derken, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, çekicin bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu söyledi. Akçay, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın duruma sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi. Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul'a getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirterek bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi. Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından protestoların devam etmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Akar, birleşimi kapattı.AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİAK Parti ve MHP'li milletvekilleri Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın tutumunu eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li Meclis Başkan Vekili taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yummuş, düzeni sağlayamadığı gerekçesi ile birleşimi kapatmıştır. Savaşta bile, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bile açık olan milli iradenin tecelligahına saygısızlık yapmıştır" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
AK Parti'li Aydemir: 'O milletvekiline mutlaka bir yaptırım uygulanmalıdır' AK Parti'li Aydemir: 'O milletvekiline mutlaka bir yaptırım uygulanmalıdır' CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, CHP'li Erbay'ın, Genel Kurulda 'çekiçle cep telefonu kırmasını' değerlendirdi Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, CHP'li Erbay'ın, Genel Kurulda 'çekiçle cep telefonu kırmasını' değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de çekiçli protesto - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de çekiçli protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement