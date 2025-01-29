TBMM'de DEM Partililerin Kayyum Protestosu

Politika

TBMM Genel Kurulu, DEM Partililerin kayyum protestosu ile açıldı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan tarafından açıldı. DEM Parti milletvekilleri, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto ettiler. DEM Partililer bir süre slogan attılar. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. Oturumu tekrar açtıktan sonra da DEM Parti milletvekilleri sıralara vurarak protestolarını sürdürdüler. - ANKARA