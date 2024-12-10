TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti - Son Dakika
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Politika

TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti

TBMM\'de dikkat çeken kare! DEM\'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti

TBMM Genel Kurulunda bugün Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alındı. Görüşmelere verilen arada DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sohbet ettiği görüldü.

10.12.2024 19:17
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TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Hararetli geçen görüşmelerde zaman zaman tansiyonun yükseldiği de görülürken; bugün objektiflere yansıyan bir kare dikkat çekti. Genel Kurula verilen arada DEM Partili Sırrı Sakık ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir süre sohbet ettiği görüldü. O anlar Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın objektifine yansıdı.

TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti

BAHÇELİ BAKIRHAN'I ALKIŞLAMIŞTI

Dün de TBMM'deki görüşmeler sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bakırhan'ı alkışlamıştı.

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Son Dakika Politika TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 7 İphone:
    Akp= pkk 10 31 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    kardeşlik bu işte helal olsun AKP MHP dem parti bir oldular reis seçimleri şimdiden garantiledi vallaha 22 15 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Türkiye’nin tüm kesimlerinin özlediği tablo Allah birlik beraberliğimizi bozmasın inşallah 20 9 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    milletime devletime askerime zerre kötülük düşünen kim olursa olsun rabbim kahru perişan etsin 23 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    özgürcük ile imamcık'ın koalisyon ortaklarının dötü sıkıştı..sanırım ortaklık mafiş el finiş.. 5 5 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Kimler kimlerle beraber apo kankaları oldu daha öncede fetö ile kankalardı. Terörle içiçe parti AKP-MHP-PKK-YPG-HİZBULLAH hepsi beraber bu ak seçmen de bunlara hala inanıyor. Rabbim ak seçmene akıl fikir versin inşallah 2 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlaşıldı kapı açıldı 2 0 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    dedesi topçu fikret geldi , sırrıııııı 0 0 Yanıtla
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