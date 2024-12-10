TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Hararetli geçen görüşmelerde zaman zaman tansiyonun yükseldiği de görülürken; bugün objektiflere yansıyan bir kare dikkat çekti. Genel Kurula verilen arada DEM Partili Sırrı Sakık ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir süre sohbet ettiği görüldü. O anlar Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın objektifine yansıdı.
Dün de TBMM'deki görüşmeler sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bakırhan'ı alkışlamıştı.
Son Dakika › Politika › TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti - Son Dakika
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