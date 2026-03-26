TBMM'de Ekonomi Teklifinde Kripto Maddeleri Çıkarıldı
TBMM'de Ekonomi Teklifinde Kripto Maddeleri Çıkarıldı

26.03.2026 23:49
TBMM, ekonomi düzenlemeleri içeren tekliften kripto varlıklarla ilgili maddeleri çıkardı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' içerisinden kripto varlıklara ilişkin 1,3,4 ve 5'inci maddeler çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemelerini de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Teklifin birinci bölümünü içeren ilk 10 madde kabul edilirken tekliften kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren 1,3,4 ve 5'inci maddeler verilen önergelerle çıkarıldı.

'VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BÜNYESİNDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINA SAĞLANAN KDV İSTİSNASİ KALDIRILIYOR'

Kabul edilen maddelere göre 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderleri, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Yükseköğretim Kanunu'ndaki düzenlemeyle, vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyetinin kapsamı dışında tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Teklif üzerine görüşmeler sürerken Genel Kurul'da verilen önergeyle, 'Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre; Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına bağlı hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarına sağlanan KDV istisnası kaldırılıyor. Ayrıca kamu yararının bulunduğu hallerde kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırmayı yapan devlet ve kamu ve tüzel kişilere devri de katma değer vergisinden istisna kapsamına alınacak. Bu hükümler düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ikinci ay başında yürürlüğe girecek. İşsizlik sigortası primindeki yüzde 1 devlet payını yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

BOTAŞ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Öte taraftan teklifle BOTAŞ ile ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. BOTAŞ'ın, Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar, idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları BOTAŞ'ın hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle Ticaret Bakanlığınca terkin edilecek. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu hükmün yayımlandığı tarihten sonra feri alacak hesaplanmayacak. BOTAŞ'ın hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye ve mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin ilk 10 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

