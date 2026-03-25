TBMM'de Grup Önerileri Kabul Edilmedi

25.03.2026 19:46
CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin önerileri TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "kamu görevlileri", İYİ Parti'nin "stagflasyon", DEM Parti'nin "gazetecilik" ve CHP'nin "Türkiye'nin hava savunma sistemi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye'nin aynı anda hem enflasyonun yüksek olması hem de ekonominin durgunluğa girmesi riskiyle karşı karşıya kaldığını savundu.

İran'da yaşananların sadece bir güvenlik ve jeopolitik risk değil aynı zamanda ekonomik bir risk oluşturduğunu belirten Dalgın, önlem alınmaması durumunda petrol fiyatlarında yaşanan fiyat şokunun bir süre sonra tedarik ve üretim şokuna dönüşebileceğini ileri sürdü.

Burak Dalgın, şöyle devam etti:

"Motorindeki vergi indiriminin tamamını pompaya yansıtın, gübre desteğini acil devreye alın, doğal gaz depolarını doldurun, kritik medikal gazlar için acil envanteri çıkarın, imalat sanayisine girdi desteği verin, turizmde güvenli ülke kampanyasını başlatın ve genel ekonomik senaryoları paylaşın."

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, son 5 yıldır Türkiye sanayisinin, iş dünyasının, özel sektörünün, çiftçisinin, tarım sektörünün kan kaybettiğini, enflasyon ve hayat pahalılığının arttığını söyleyerek, "Maalesef bir de tüm bunların üzerine İran savaş riski eklendi. Meclis olarak biz bu durumu şimdi araştırmazsak başka ne zaman araştıracağız?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, küresel ekonomik ve politik alanda ciddi sarsıntıların yaşandığı bir süreçten geçtiklerini belirterek, demokrasi, özgürlük ve barışa sahip çıkılmasıyla bu sürecin atlatılabileceğine inandığını dile getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye'nin de yer aldığı bölgenin, masumların hedef alındığı acımasız bir savaşın ortasında bulunduğunu vurguladı.

İktidarın dış politika ve ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunan Öztrak, şöyle konuştu:

"Savaşın dalgası bizde tsunamiye dönüşüyor, mutfaktaki yangını körüklüyor, evlatlarımızın geleceğine pranga vuruyor. Bu savaşın tamtamları ocak ayında çalmaya başladı ama hükümet gözünü, kulağını kapattı. Bu savaş sadece petrol demek değil, ham madde, gübre ve gıda fiyatlarında, cari açıkta artış, turizm gelirlerinde olası kayıplar ve sermaye kaçışı demektir. 'Ülkeyi savaşa sokmadık' diye böbürleniyoruz ama böbürlenmek yetmiyor, savaşın etkilerini de asgariye indirecek tedbirleri almak gerekiyor."

"Gerekli adımları süratle atmaktayız"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Türkiye'nin güçlü ekonomik altyapısı, çeşitlendirilmiş ticaret yapısı ve stratejik öngörüye dayalı politikalar sayesinde küresel dalgalanmalara ve şoklara karşı güçlü durumda olduğunu ifade etti.

Enflasyonla mücadelede uygulanan Orta Vadeli Program sayesinde finansal istikrarın güçlendiğini, makroekonomik dengelerin önemli ölçüde iyileştiğini anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı şekilde politikamızı sürdüreceğiz. Özellikle enerji ve akaryakıt fiyatındaki artışın enflasyon yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmış, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin bu süreçten en az düzeyde etkilenmesi için gerekli destekler sağlanmıştır. Değişen küresel ticaret koşulları karşısında rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi korumaya yönelik gerekli adımları süratle atmaktayız."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ikinci sıraya, Türkiye ile Somali Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de beşinci sıraya alındı.

Genel Kurulda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Dış Politika, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Grup Önerileri Kabul Edilmedi - Son Dakika

SON DAKİKA: TBMM'de Grup Önerileri Kabul Edilmedi - Son Dakika
