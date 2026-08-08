TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Partinin "tarımsal üretim", DEM Parti'nin "çiftçiler", CHP'nin "orman yangınları", İYİ Partinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", Yeni Yol Partisinin "üst düzey kamu görevlileri" ve AK Parti'nin "Genel Kurulun gündem ve çalışma saatleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek, "Bir kök yasa getirdiniz, Anayasa'nın köküne aykırı. Biz de bu tutum ve yasaya kökten karşıyız." ifadesini kullandı.

Teklifin komisyondan hızlıca geçirildiğini, tali komisyonda görüşülmediğini ve etki analizinin yapılmadığını söyleyen Çömez, "Komisyonda etki analizi sorduk. Kaç kişi çıkacak, sonuçları ne olacak? Bu çıkanlar neyle karşılaşacak? Bu millet kendine silah doğrultan alçak teröristlerle aynı otobüse binecek, var mı etki analiziniz? Yok. Umurunuzda değil, birileri istedi, yaptınız." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, terör örgütünün silahları bırakmasının iyi bir şey olduğunu, silahların bırakılması gerektiğini ifade etti. Özdağ, "Gerçek demokrasilerde zor kullanma hakkı devlete aittir. Devlet de hukukla, anayasayla kaim olmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin terörü bitirmek için çok çalıştığını belirten Özdağ, "Şimdi müzakere ile halledilmek isteniyor ama şunu yapalım, Terörsüz Türkiye'yi hukuklu Türkiye'de inşa edelim. Terörsüz Türkiye'yi şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir bir Türkiye'de inşa edelim. O nedenle herkesi duyarlı olmaya, gerçekten bu konuda siyasi rant elde etmemeye, gerçekten Türkiye'yi kucaklamaya davet ediyorum." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne şans vermek gerektiğini dile getirerek, kanun teklifini desteklediklerini bildirdi.

Teklifin 7. maddesini anlatan Berberoğlu, "7. maddeyi tüm yasayı engelleyecek bir mazeret olarak, engel olarak kullanmayalım." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, silahların bırakılmasının, terörün sona ermesinin önemli olduğunu söyledi.

Teklifin 7. maddesiyle kurul oluşturulmasının öngörüldüğünü belirten Bülbül, şöyle dedi:

"Hukuki ve siyasi haklarını kullanamayanlar, bu kurul tarafından talebi halinde, soruşturma ve kovuşturma evresinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından ya da mahkemelerince, mahkumiyet verilmişse infaz hakimliği tarafından hak yoksunluğu kararı kaldırılacak. Kaldırıldıktan sonra da bu vatandaşlar gidecekler topluma intibak edecekler. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu prensiplerine göre bir farklılık var. Türk Ceza Kanunu'nda 'kendi mahkemesince kaldırılır' hükmü karşılığında burada infaz hakimliği var. İnfaz hakimlerinin, hükümlülerin cezasının çektirilmesi aşamasında görevi var. İnfaz hakimlerinin hükümlü hakkında ıslahın gerçekleşip gerçekleşmediği yönünden psikososyal değerlendirme görevi yok. Bu, sadece kararı veren mahkemelerin objektif kriterlerle yapacağı bir görev. Burada bir eksiklik var. Bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerektiğini biz komisyon görüşmelerinde açıkladık."

"Bu süreç milli iradenin, devlet aklının ve milletimizin ortak kararlılığının bir sonucudur"

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Türkiye'nin, 40 yılı aşkın süredir enerjisini tüketen, insanını canından, bölgeyi refahtan eden terör belasını tamamen tarihe gömmek üzere kararlı bir eşikte olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye vizyonunun 86 milyon vatandaşın hukukunu, can güvenliğini ve kardeşliğini güvence altına alma iradesi olduğunu vurgulayan Kayatürk, "Vatandaşlarımızın bu sürece desteği tamdır. Türkiye'nin tamamında hamdolsun, bir destek var. Çok büyük acılar, sıkıntılar yaşamış bölgemizde bu sürece çok büyük bir destek var. Bu süreç, milli iradenin, devlet aklının ve milletimizin ortak kararlılığının da bir sonucudur." dedi.

Kayatürk, terörün ve şiddetin gölgesinden tamamen arınmış bir Türkiye'nin, demokratik standartlarını yükselten, hukuk devletini pekiştiren ve uluslararası alanda elini çok daha güçlendiren bir Türkiye olacağını ifade etti.

Terörün bittiği yerde demokrasinin güçleneceğini, demokrasi ve hukukun güçlendiği yerde ise terörün zemin bulamayacağını dile getiren Kayatürk, "Orta Doğu'da bölgesel krizlerin derinleştiği bir dönemde milli birliğimizi pekiştirmek Türkiye için stratejik bir zorunluluktur. Gazi Meclisimiz bu sürecin meşruiyet merkezidir ve Komisyondan geçen bu süreç inşallah Genel Kurula gelecek. Hedefimiz, terörün olmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, doğudan batıya refahın ve huzurun egemen olduğu, şairin ifadesiyle tek şikayetin ölümden olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Pazartesi günkü birleşim saat 11.00'de başlayacak

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Öneriye göre, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasına alındı, Genel Kurulun 10 Ağustos Pazartesi günkü birleşimi saat 11.00'de başlayacak.

Genel Kurulda daha sonra suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.