Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurulda özel oturum gerçekleştirilecek.
Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.
Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor. Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.
Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak. Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.
Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor.
Son Dakika › Politika › TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor - Son Dakika
Sason Kaymakamı Murat Mete, Bitlis sınırındaki köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Köy ziyaretleri sırasında Örenağıl köyünde bulunan Cembeli Alagan'ı ziyaret eden Kaymakam Mete, köylülerin taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması için talimatlar verdi.
Beykoz'da bir araya gelen anneler, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi. Türkiye Anneleri adını veren grup, Gazze'de yaşamını yitirenleri temsilen çocuk kıyafetlerini serdi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırıma imza attığı ve binlerce insanın hala enkaz altında olduğu belirtildi. Türkiyeli anneler, Filistin'de çocukların öldürülmesini izlemek istemediklerini vurguladı.
Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Furkan Polat, Türkiye'nin terörle mücadeleyi tek taraflı yürütmeyeceğini ve Bağdat ile işbirliği içinde olacağını belirtti. Polat, Türkiye'nin PKK'nın Irak'taki varlığını sonlandırma konusunda Bağdat ile ortak hareket edeceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin bölgede kalıcı bir düzen oluşturmayı hedeflediğini ve ticaret yoluyla istikrar sağlamayı planladığını ifade etti.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kavuş, mahalledeki alt yapı ve yol çalışmalarının vatandaşların talepleriyle örtüştüğünü belirtti.
Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Güngör, korucuların vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında başarılı bir şekilde görev yaptığını ifade ederek, başarılar diledi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Merkez'de düzenlenen çalıştayda belediyelerin denetlenmesi gerektiğini ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti'li Suruç Belediyesi, belediye binasının önündeki beton blokları ve Türk bayrağını kaldırdıktan sonra engelli ve şehit yakını olan 27 personeli işten çıkardı. İşçiler, herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia ederek noter aracılığıyla itirazda bulundu. İşten çıkarılan personel arasında 3 şehit yakını da bulunuyor.
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kozan, Karataş, Karaisalı, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan 10 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Van Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 2022 yılında 400 milyon lira olduğu, kayyım atanmasıyla birlikte bu borcun 8 milyar 801 milyon 703 liraya yükseldiği açıklandı.
Eski Tetkik Hakimi Önder Tekin, TÜİK'in gerçek dışı tüketici fiyat endeksi açıklamalarıyla emekli aylıklarını etkilediği gerekçesiyle açtığı davasının reddedilmesinin ardından, bireysel başvuru yoluyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Tekin, mahkemeye erişim hakkı, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunarak, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları biran önce sonuçlandırmasını talep etti.
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