TBMM'de HSK Üyeleri İçin Alt Komisyon Kuruldu - Son Dakika
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Politika

TBMM'de HSK Üyeleri İçin Alt Komisyon Kuruldu

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TBMM Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üye seçimi için alt komisyon oluşturdu.

22.04.2025 18:36
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- TBMM'de HSK'ye üye seçimi için alt komisyon kuruldu

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üye seçimi için alt komisyon kuruldu. Alt komisyona, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi.

Karma Komisyon, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi konuşan Beyazıt, "TBMM tarafından seçilecek 5 HSK üyesi için Yargıtay üyeleri arasından 3 üye, Danıştay üyeleri arasından 1 üye, 1 üye de YÖK'ün hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleriyle avukatlar arasından seçilecektir. Malumlarınız olduğu üzere mesul üyelikler için 15 adayın Anayasa uyarınca Karma komisyonumuz tarafından belirlenmesi gerekmektedir. HSK üyeliği seçimi süreci bağlamında TBMM başkanlığınca başvuru şartları 8 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiş ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi internet sitesinde duyurusu yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, başvuran adaylardan aday adaylarına ait evrakları 16 Nisan 2025 tarihinde Karma komisyon başkanımıza havale etmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen başvuru evrakına göre TBMM tarafından seçilecek beş HSK üyeliği için 48 yardımcı üyesi, 6 danışma üyesi, 8 yüksek yönetim üyesi 39 avukat olmak üzere toplam 121 aday adayı süreci içerisinde başvuruda bulunmuştur" dedi.

Alt komisyonun 5 üyesi belli oldu

Komisyonun sonunda Ak Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle, 5 kişiden oluşan alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyona, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi. Alt komisyon çalışmalarını 29 Nisan Salı günü saat 12.00'ye kadar tamamlayacak ve raporunu Karma Komisyon Başkanlığı'na sunacak. Karma Komisyon 6 Mayıs Salı günü toplanıp TBMM Genel Kurulunca seçilecek 15 adayı belirleyecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM'de HSK Üyeleri İçin Alt Komisyon Kuruldu - Son Dakika

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