TBMM'de Kayseri ve Diyarbakır'ın Sorunları Konuşuldu

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri açısından özel bir şehir olduğunu ve şehrin her tarafında bu izleri görmenin mümkün olduğunu anlattı.

Kayserililerin ikramı sevdiğini ancak israfı sevmediğini ifade eden Çopuroğlu, "Bugünlerde bazı belediyelerin milyonlarca lirayı sanatçılara ve teknik ekibe verdiğini duyuyor ve görüyoruz. Bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu? Madem konserleri illa ki yapacaksınız biraz pazarlık etseydiniz. 5 yıl çabuk gelip geçer, israf etmeyin ve eser bırakın." diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın kadim ve tarihi bir kent olduğunu vurgulayarak, "Nüfusu 2 milyona yaklaşmış ama bütçeden alması gereken payları almıyor. 2 milyonluk bir kent olup da kentin içerisinde raylı sistemi olmayan ve ulaşım altyapısı olmayan başka bir kent yok." dedi.

Tanrıkulu, Diyarbakır'ın en büyük sorunlarından birinin de otoban olduğunu öne sürerek, "'Demokrasinin ve Avrupa'nın yolu Diyarbakır'dan geçer' diyorsunuz. Hızlı tren geçmiyor, otoban geçmiyor. Eğer gerçekten Diyarbakır ve Ankara'yı bağlamak istiyorsanız bu projelerle bağlayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise "Bugün Sivas'ımızın yetiştirmiş olduğu Nuri Demirağ'ın cesareti ve girişimciliği halen konuşulmaktadır. Kendisini saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Sivas'ın 6. bölge özel teşvikinden faydalandığını aktaran Özyürek, "Yakın illerin nasıl tamamına özel teşvik verilmişse, başta Sivas'ımızın merkezi olmak üzere 16 ilçemize de özel teşvik verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Özyürek, sanayicilerin lojistik konusundaki taleplerinin de karşılanmasını istedi.