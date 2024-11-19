TBMM'de Kayseri ve Diyarbakır'ın Sorunları Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Kayseri ve Diyarbakır'ın Sorunları Konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda Kayseri ve Diyarbakır milletvekilleri, şehirlerinin sorunlarını gündeme getirdi.

19.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri açısından özel bir şehir olduğunu ve şehrin her tarafında bu izleri görmenin mümkün olduğunu anlattı.

Kayserililerin ikramı sevdiğini ancak israfı sevmediğini ifade eden Çopuroğlu, "Bugünlerde bazı belediyelerin milyonlarca lirayı sanatçılara ve teknik ekibe verdiğini duyuyor ve görüyoruz. Bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu? Madem konserleri illa ki yapacaksınız biraz pazarlık etseydiniz. 5 yıl çabuk gelip geçer, israf etmeyin ve eser bırakın." diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın kadim ve tarihi bir kent olduğunu vurgulayarak, "Nüfusu 2 milyona yaklaşmış ama bütçeden alması gereken payları almıyor. 2 milyonluk bir kent olup da kentin içerisinde raylı sistemi olmayan ve ulaşım altyapısı olmayan başka bir kent yok." dedi.

Tanrıkulu, Diyarbakır'ın en büyük sorunlarından birinin de otoban olduğunu öne sürerek, "'Demokrasinin ve Avrupa'nın yolu Diyarbakır'dan geçer' diyorsunuz. Hızlı tren geçmiyor, otoban geçmiyor. Eğer gerçekten Diyarbakır ve Ankara'yı bağlamak istiyorsanız bu projelerle bağlayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise "Bugün Sivas'ımızın yetiştirmiş olduğu Nuri Demirağ'ın cesareti ve girişimciliği halen konuşulmaktadır. Kendisini saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Sivas'ın 6. bölge özel teşvikinden faydalandığını aktaran Özyürek, "Yakın illerin nasıl tamamına özel teşvik verilmişse, başta Sivas'ımızın merkezi olmak üzere 16 ilçemize de özel teşvik verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Özyürek, sanayicilerin lojistik konusundaki taleplerinin de karşılanmasını istedi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Kayseri, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Kayseri ve Diyarbakır'ın Sorunları Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:43:51. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Kayseri ve Diyarbakır'ın Sorunları Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.